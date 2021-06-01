Анастасия Макеева решила отучиться на психолога

Она уверяла, что сама смогла себе помочь, разобраться в жизни и сделать ее гораздо лучше.И теперь чувствует, что должна помогать людям. Даже у своего очередного мужа Романа Малькова звезда нашла отклонения в психике, не забыв обвинить в этом его бывшую жену.Поклонницы, конечно, сразу же бросились оплачивать курс и «лечиться», прислушиваться к словам начинающего психолога, но в сети многие обвинили актрису в мошенничестве.Ведь у нее нет соответствующего образования, в результате Анастасия может даже навредить людям своими консультациями и рекомендациями.Макеева возмутилась таким обвинениям и попросила не говорит таких слов, что ей неприятно и все такое прочее. Но обвинения все равно остались. В Инстаграм артистка опубликовала просьбу, адресованному одному из популярных каналов, написавших пост о ее махинациях, и попросила все удалить.Не помогло и это, в результате все эти консультации по квантовой психологии, видимо, перестали приносить доход, на что Анастасии и надеялась, когда затевала марафон.Немного подумав, она решилась и поступила на психолога в Государственный университет, о чем радостно сообщила подписчикам.Макеева не позабыла похвалить себя и припомнить, что она и так очень умная и красным диплом у нее уже есть, но теперь будет еще один и она станет квалифицированным специалистом.Теперь звезда уверена, что после того, как отучится и докажет всем, что она профессиональный психолог, претензий к ней в сети и обвинений в мошенничестве больше не будет.