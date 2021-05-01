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Владимир Жириновский госпитализирован

Вчера, 18:14
Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу столицы.

Владимир Жириновский госпитализирован
Врачи отказались комментировать самочувствие депутата и не говорят, по какой причине тот попал к ним.

Владимир Жириновский госпитализирован


В последнее время Владимир Вольфович перестал появляться на публике. Ране он не жаловался на самочувствие.

Близкий к политику источник уточнил, что Владимир Вольфович во время госпитализации был в тяжелом состоянии, а ранее у него диагностировали коронавирус.

Владимир Жириновский госпитализирован


По предварительной информаци у Жириновского поражено 75% легких и врачами поставлен диагноз «двусторонняя пневмония».

Сам депутат ранее сообщал, что привился от ковида 8 раз и получил замечание от вирусолога, который предупредил – такое количество прививок может быт опасно для организма.

Владимир Жириновский госпитализирован

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Ключевые слова: julianews, Владимир Жириновский

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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