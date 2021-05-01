Владимир Жириновский госпитализирован

Врачи отказались комментировать самочувствие депутата и не говорят, по какой причине тот попал к ним.В последнее время Владимир Вольфович перестал появляться на публике. Ране он не жаловался на самочувствие.Близкий к политику источник уточнил, что Владимир Вольфович во время госпитализации был в тяжелом состоянии, а ранее у него диагностировали коронавирус.По предварительной информаци у Жириновского поражено 75% легких и врачами поставлен диагноз «двусторонняя пневмония».Сам депутат ранее сообщал, что привился от ковида 8 раз и получил замечание от вирусолога, который предупредил – такое количество прививок может быт опасно для организма.