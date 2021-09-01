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Моргенштерн переехал из России

Вчера, 18:08
Моргенштерн все чаще принялся ездить в Арабские Эмираты со своей молодой женой.

Моргенштерн переехал из России
Там они долгое время отдыхали или рэпер просто сбежал, скрывался от закона – толком непонятно и сам он не спешит оправдываться.

Моргенштерн переехал из России


А теперь исполнитель быстро распродал все свое имеющееся имущество и бизнес, который основал совсем недавно, и уехал обратно на ПМЖ. Об этом сообщили друзья Моргенштерна.

Информация была подтверждена представителем международной компании Premium Dubai, которая оказывает помощь богатым россиянам с отдыхом, оформлением необходимых документов и обустройством в Дубае.

Моргенштерн переехал из России


Брат Макс Штерн тоже все подтвердил: «Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно полномочий не имею».

Общественность сомневается, что такое решение было принято из-за большой любви к теплым странам. Скрее всего, причина эмиграции – нежелание объясняться с правоохранительными органами.

В сети многие обрадовались отъезду Моргенштерна и выразили надежду, что наконец-то в России молодежь немного успокоится, а парни перестанут красить ногти.

Моргенштерн переехал из России

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Ключевые слова: julianews, Моргенштерн

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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