Моргенштерн переехал из России

Там они долгое время отдыхали или рэпер просто сбежал, скрывался от закона – толком непонятно и сам он не спешит оправдываться.А теперь исполнитель быстро распродал все свое имеющееся имущество и бизнес, который основал совсем недавно, и уехал обратно на ПМЖ. Об этом сообщили друзья Моргенштерна.Информация была подтверждена представителем международной компании Premium Dubai, которая оказывает помощь богатым россиянам с отдыхом, оформлением необходимых документов и обустройством в Дубае.Брат Макс Штерн тоже все подтвердил: «Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно полномочий не имею».Общественность сомневается, что такое решение было принято из-за большой любви к теплым странам. Скрее всего, причина эмиграции – нежелание объясняться с правоохранительными органами.В сети многие обрадовались отъезду Моргенштерна и выразили надежду, что наконец-то в России молодежь немного успокоится, а парни перестанут красить ногти.