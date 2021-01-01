Как Федор Кудряшов отреагировал на новости о романе его жены и Курбана Омарова

Итак, его новой пассией стала вовсе не косметолог Виолетта, а Анастасия Кудряшова. Жена защитника сборной России по футболу Фёдора Кудряшова. Журналисты издания «Стархит» якобы случайно застали влюблённых в подворотне у ресторана, а внутри заведения они целовались за столиком в углу зала.Назрел вопрос, а что по этому поводу думает муж новоиспеченной невесты Омарова? Фёдор Кудряшов высказался по этому поводу, благословив роман своей супруги.«Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки. Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. То, что у Насти сейчас своя личная жизнь - я очень рад. Счастливая женщина - это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья», - отреагировал спортсмен.А между тем, известно, что жены футболистов - дамы искушенные роскошными подарками и богатой жизнью. А потянет ли такую домохозяйку Курбан Омаров? Судя по тому, что совсем недавно он приобрел авто за 30 миллионов рублей, мужчина очень старается выглядеть респектабельно в глазах Анастасии, но вот надолго ли его хватит? Ведь известно, что этот успешный бизнесмен далеко не так успешен, как кажется, но пыль в глаза пускать умеет.