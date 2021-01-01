Почему Жанна Бадоева развелась с Аланом Бадоевым

Недавно Бадоева рассказала, что её брак с клипмейкером развалился из-за того, что он был буквально помешан на работе и творчестве, жена ему была не нужна. Он постоянно где-то пропадал, на супругу и внимания не обращал.
«У Алана был свой путь, он шел по нему, и никто ему больше не был нужен. Он одержим своей работой и творчеством. Мне оставалось это принять и просто существовать рядом. По сути, я была одна, пусть фактически и при муже. Это не плохо, просто категорически не мое. Я чувствовала себя одинокой», - поделилась Жанна.
Она, конечно, не стала говорить о том, что и так всем известно. Ведь пока она сидела дома с детьми, Алан весело проводил время в компании близких приятелей, в числе которых особое место занимал Макс Барских.