На Игоря Крутого подали в суд

Они уверяют, что знамениты композитор и его благоверная незаконно присвоили себе имущество. На семью подали в суд и требуют выплаты в размере 30 миллионов долларов.Делишки у покойного с Крутым действительно были. В 2017 году олигарх основал трастовый фонд в США для своих внуков и в его собственность прикупил у Игоря Яковлевича резиденцию площадью 450 кв. м. в многоэтажном доме на знаменитом острове Fisher Island.Согласно договору, в течение 21 года собственность должна находиться под управлением доверенного лица, которым был назначен юрист Стивен Ландау, и только спустя эти годы перейти к внукам.Семья композитора должна была передать права на объект за 7,5 миллиона долларов. Бурлаков в сделке никак не фигурировал, осуществлялось все Стивеном Ландау и представителями российской знаменитости.Но оказывается, что никакой передачи имущества так и не состоялось. Якобы Крутой и его родня специально оформили документы с ошибками, из-за чего сделка не была совершена по документам.Но олигарх уже успел передать им деньги. Родственники Бурлакова считают, что из-за всех этих махинаций Игорь Крутой незаконно присвоил себе недвижимость и забрал деньги.Журналисты спросили о судебных разбирательствах жену Игоря Яковлевича Ольгу, но она все отрицала и заявила: «Судят совершенно не нас. Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Мы никакого отношения к этому не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать».Если семья олигарха выиграет суд, который будет проходить по законам США, композитор обязуется им выплатить весь ущерб в тройном размере.С 2017 по 2022 цена на резиденцию повысилась с 7,5 до 9,75 миллиона долларов. Так что и выходит вся сумма ущерба почти 30 миллионов долларов.