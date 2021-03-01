"Абсолютное дно": Катя Гордон высказалась об Александре Гордоне

Она сказала, что ей стыдно за его поведение, но что поделать, такой он слабый человек, на которого чрезмерно влияет общество.Ведущая с презрением добавила: «Он человек ведомый, зависящий от окружения. Вокруг это бабье, которое делает из него клоуна. Это абсолютное дно: начиная от программы и заканчивая тем, как ты выглядишь, и тем, что говоришь».А потом внезапно заявила: «Когда ты целуешь кого-то в ногу, мне стыдно, что ты носишь мою фамилию».В комментариях к интервью люди задались вопросом – с какой это стати Александр носит фамилию бывшей жены, ведь все совсем да наоборот. Кате посоветовали не совать свой нос в жизнь журналиста и поскорее сменить фамилию на родную, снова став Прокофьефой, раз уж ей так не по душе поведение Гордона.Потом народ припомнил, что Екатерина после развода сама не хотела отказываться от звучной фамилии специально, чтобы как-то пробиться в жизни. И именно имя и фамилия Александра очень неплохо помогли ей в этом.