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Что Ирина Понаровская сказала о Ларисе Долиной

Вчера, 16:09
Ирина Понаровская решила на старости лет раскритиковать звезд шоу-бизнеса, которые когда-то были ее коллегами.

Что Ирина Понаровская сказала о Ларисе Долиной
Она собрала все свои мысли на этот счет в одной книге с простым названием «Честно говоря».

Что Ирина Понаровская сказала о Ларисе Долиной


Первой досталось Алле Пугачевой, которую артистка обозвала деревней и откровенно дала понять, что терпеть не может примадонну.

Теперь очередь Ларисы Долиной, про которую Понаровская тоже упомянула в своем труде. По ее мнению, эта певица ничего из себя не представляет.

Что Ирина Понаровская сказала о Ларисе Долиной


Ирина пояснила, почему: «С образованием три с половиной курса Гнесинского заочного, причём не высшего учебного заведения, а училища! Сейчас профессор, завкафедрой вокала в Институте культуры. Не позор разве?».

Относительно всех известных личностей исполнительница отметила, что каждый из них стремится «зваться королями», но на деле им неинтересно ничего, кроме самих себя. И при возможности они могли бы целовать себя во все места.

Что Ирина Понаровская сказала о Ларисе Долиной

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Ключевые слова: julianews, Ирина Понаровская, Лариса Долина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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