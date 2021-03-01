Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили королеву с 70-летием правления

Вроде как летом они навестят монаршее семейство, но и это еще пока не точно. Как решит актриса, так и будет, всем уже известно, что главная в отношениях именно она.Парочка окончательно отдалилась от родни Гарри и даже не удосужилась поздравить Елизавету II со знаменательной датой – 70-летием правления.Журналисты уде выдвинули сразу несколько версий, почему внук проигнорировал событие. Одни уверены, что он обижен на королеву, потому что та не желает оплачивать его жизнь в США и лишила его охраны.За это Гарри даже намерен подать в суд на британское правительство. Другие считают, что ему не понравилось, что часть его служебных полномочий теперь возложены на Кейт Миддлтон. Ну здесь сын принцессы Дианы сам виноват, он ведь отказался исполнять обязанности и уехал из страны.Вполне вероятно, герцоги Сассекские обиделись на то, что Камилле Паркер-Боулз отдали должность патрона королевского театра. Ранее обязанность принадлежала Меган Маркл.Создается такое впечатление, что Меган с Гарри всегда найдут, на что бы обидеться и в чем из своих бед обвинить королевскую семью и Елизавету II.