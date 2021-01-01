Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес

Вот Мария Голубкина, к примеру, считает, что Анастасия Волочкова – женщина несерьезная и пора бы ей уже взять себя в руки. Вдобавок актриса добавила, что считает ее человеком глубоко несчастным.Балерина прочитала об этом в сети и решила отреагировать на такие неприятные слова. И она уверена, что актриса просто хайпится на ее ярком имени так как сама из себя совершенно ничего не представляет.Настя решила не мелочиться и заявила: «Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара».Скандальная знаменитость добавила, что если спросить на улице любого, кто такая Голубкина, никто даже не скажет, а вот кто такая Волочкова, сразу ответят.В заключение балерина решила пообзывать всех этих наглецов: «Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. У меня был спектакль, и на фоне всех событий для меня сейчас все напряженно. Происходят расставания и встречи с мужчинами. Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин».