Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес

Вчера, 15:22
Волочкова разозлилась на мнения некоторых известных личностей и просто женщин, обсуждающих ее личную жизнь.

Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес
Вот Мария Голубкина, к примеру, считает, что Анастасия Волочкова – женщина несерьезная и пора бы ей уже взять себя в руки. Вдобавок актриса добавила, что считает ее человеком глубоко несчастным.

Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес


Балерина прочитала об этом в сети и решила отреагировать на такие неприятные слова. И она уверена, что актриса просто хайпится на ее ярком имени так как сама из себя совершенно ничего не представляет.

Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес


Настя решила не мелочиться и заявила: «Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара».

Скандальная знаменитость добавила, что если спросить на улице любого, кто такая Голубкина, никто даже не скажет, а вот кто такая Волочкова, сразу ответят.

Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес


В заключение балерина решила пообзывать всех этих наглецов: «Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. У меня был спектакль, и на фоне всех событий для меня сейчас все напряженно. Происходят расставания и встречи с мужчинами. Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин».

← Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили королеву с 70-летием правления →

Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 2 223
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
ЧТо Мария Голубкина сказала о Ксении Собчак
ЧТо Мария Голубкина сказала об Анастасии Волочковой
Балерина Анастасия Волочкова нырнула в снег
Анастасия Волочкова вызвала негатив в свой адрес, прыгнув через костер
На Игоря Крутого подали в суд Родственники олигарха Олега Бурлакова, умершего летом прошлого года, предположительно от коронавируса, подали в суд на Игоря Крутого и его супругу.
"Абсолютное дно": Катя Гордон высказалась об Александре Гордоне Катя Гордон пришла на интервью к Юлии Меньшовой и решила в очередной раз покритиковать бывшего мужа Александра Гордона.
Виктория Боня заявила, что Ксения Собчак принимала запрещенные вещества Виктория Боня известна своей любовью к странным процедурам.
Что Ирина Понаровская сказала о Ларисе Долиной Ирина Понаровская решила на старости лет раскритиковать звезд шоу-бизнеса, которые когда-то были ее коллегами.
Дочь Бориса Немцова сообщила, что у нее есть жених В прошлом году целомудренная дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж, однако, семейная жизнь продлилась несколько месяцев, после чего девушка подала на развод.
Принц Гарри и Меган Маркл не поздравили королеву с 70-летием правления Принц Гарри все обещал приехать в родную Великобританию, но так и остался в США рядом с женой.
Анастасия Волочкова ответила на критику в свой адрес Волочкова разозлилась на мнения некоторых известных личностей и просто женщин, обсуждающих ее личную жизнь.
Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову Когда футбольная карьера Дмитрия Тарасова подошла к концу, он обратился за помощью к Кате Гордон, чтобы снизить алименты на свою старшую дочь.
Как Антон Гусев ответил на слухи о разладе с Викторией Романец Антон Гусев и Виктория Романец женаты четыре года.
Восходящая звезда итальянского футбола перешла в «Ювентус» и попал под шквал критики Болельщики «Фиорентины» угрожают игроку и высказывают оскорбительные реплики в его адрес.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.