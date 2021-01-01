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Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову

Вчера, 15:14
Когда футбольная карьера Дмитрия Тарасова подошла к концу, он обратился за помощью к Кате Гордон, чтобы снизить алименты на свою старшую дочь.

Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову
По словам юристки, платить из своего кармана приходилось Анастасии Костенко. А ведь она уже имеет своих троих детей. Теперь Тарасов выплачивает Ангелине всего 53 тысячи в месяц.

Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову


Но эти объяснения не устроили Юлию Меньшову, которая упрекнула Гордон в том, что взялась помогать футболисту.

Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову


"Ты пыталась уменьшить алименты Тарасова его старшей дочери и сделала это, потому что у него появились другие дети. Сейчас разговариваю с тобой не в правовом поле. Старшая дочь Дмитрия Тарасова — это фактически ты, когда твои мама и папа развелись, и когда твой отец не давал тебе денег на поездку в Лондон, на покупку хорошей шмотки. Хочу сказать: Катя, что ты делаешь? За что ты бьешься? За какую справедливость? Чтобы у этой девчонки жизнь стала похуже?!" - высказалась Мешьшова в своем шоу на YouTube.

Гордон отчасти согласилась с этими доводами, но попросила не забывать и о детях Костенко.

Юлия Меньшова осудила Катю Гордон за помощь Дмитрию Тарасову

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Ключевые слова: julianews, Катя Гордон, Юлия Меньшова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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