Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру

Во времена отношений с продюсером, Королева была на пике своей популярности и неплохо зарабатывала. В браке с шоуменом она даже приобрела собственную недвижимость. Вот только после расставания Николаев отобрал у неё квартиру.
«Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», - высказалась Наталья.
К слову, на данный момент Королева и её супруг Тарзан проживают в загородном особняке. Вероятно, семейство его снимает, раз певица уверяет, что собственного жилья у неё нет. Вместе с тем, поклонники удивились жадности Николаева, оставившего Наталью без крыши над головой.