Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру

Так, артистка призналась, что после развода с Игорем Николаевым потеряла не только репертуар и успешную карьеру, но и жильё.Во времена отношений с продюсером, Королева была на пике своей популярности и неплохо зарабатывала. В браке с шоуменом она даже приобрела собственную недвижимость. Вот только после расставания Николаев отобрал у неё квартиру.«Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», - высказалась Наталья.К слову, на данный момент Королева и её супруг Тарзан проживают в загородном особняке. Вероятно, семейство его снимает, раз певица уверяет, что собственного жилья у неё нет. Вместе с тем, поклонники удивились жадности Николаева, оставившего Наталью без крыши над головой.