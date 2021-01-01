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Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру

Вчера, 19:12
Певица Наташа Королева пообщалась с журналистами и ответила на интересующие их вопросы.

Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру
Так, артистка призналась, что после развода с Игорем Николаевым потеряла не только репертуар и успешную карьеру, но и жильё.

Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру


Во времена отношений с продюсером, Королева была на пике своей популярности и неплохо зарабатывала. В браке с шоуменом она даже приобрела собственную недвижимость. Вот только после расставания Николаев отобрал у неё квартиру.

Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру


«Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», - высказалась Наталья.

К слову, на данный момент Королева и её супруг Тарзан проживают в загородном особняке. Вероятно, семейство его снимает, раз певица уверяет, что собственного жилья у неё нет. Вместе с тем, поклонники удивились жадности Николаева, оставившего Наталью без крыши над головой.

Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру


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Ключевые слова: julianews, Наташа Королева, Игорь Николаев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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