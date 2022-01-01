Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых

Вчера, 19:00
Руководство элитного пансионата для пожилых людей «Идиллия» и подумать не могло, чем обернётся для них приезд в учреждение Леонида Куравлева.

Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых
После того, как сей факт придали огласке, многие знаменитости заинтересовались центром, изъявив желание поместить в него пожилых родственников.

Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых


И, как уже говорилось ранее, дело не в том, что люди жаждут избавиться от родни, а в том, что это сродни санаторию, где, помимо досуга и компании «единомышленников» за старичком осуществляют присмотр врачи, ему делают оздоровительные процедуры и он находится в спокойной обстановке, а потом возвращается к себе домой, когда посчитает нужным. Да и стоит всё это удовольствие очень недёшево.

Лидия Федосеева-Шукшина тоже попробовала погостить в пансионате и ей там понравилось. Хотела отдохнуть, да подлечиться, но как же! Активировался экс-муженёк Бари Алибасов со своим сынком. Которые тут же рванули на телешоу с громкими заявлениями о том, что актрису надо спасать от нерадивой дочери Ольги. Представитель Лидии Николаевны рассказал, что из-за козней Алибасовых она не может расслабиться и спокойно провести время. Её нервы не выдерживают и она возвращается домой.

Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых


Но, теперь, видимо, скандальных отца и сына кто-то приструнил. Художник Никас Сафронов, который поддерживает отношения с Шукшиной, поделился, что сейчас артистка дома, но она вскоре намерена вернуться в «Идиллию» продолжить отдых и лечение.

«Раз Лидия Николаевна согласилась поехать в этот пансионат, значит, она уверена, что там ей будет намного комфортнее и лучше. Я хорошо знаю ее дочь Машу — она тепло относится к маме… Если Лидия Николаевна, пожив там какое-то время, захочет вернуться домой, то она это сделает, и дети не станут этому противиться. Мы, друзья и поклонники, будем надеяться, что все с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной будет хорошо. Сейчас для нее главное - побороть коронавирус, а потом уже вплотную заняться реабилитацией», - рассказал Сафронов.

Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых

← Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН Анна Семенович сделала пластическую операцию →

Ключевые слова: julianews, Лидия Федосеева-Шукшина

Количество просмотров: 1 976
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Лидия Федосеева-Шукшина покинула дом престарелых
Бари Алибасов-младший заявил о готовности жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина находится в доме престарелых
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина решили развестись
Восходящая звезда итальянского футбола перешла в «Ювентус» и попал под шквал критики Болельщики «Фиорентины» угрожают игроку и высказывают оскорбительные реплики в его адрес.
ЧТо Мария Голубкина сказала о Ксении Собчак Мария Голубкина не осталась в стороне от конфликта между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак.
Наташа Королева заявила, что отдала Игорю Николаеву свою квартиру Певица Наташа Королева пообщалась с журналистами и ответила на интересующие их вопросы.
Анна Семенович сделала пластическую операцию Анна Семенович все собиралась к хирургу, чтобы сделать себя более худой.
Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых Руководство элитного пансионата для пожилых людей «Идиллия» и подумать не могло, чем обернётся для них приезд в учреждение Леонида Куравлева.
Кто заменит Александра Маслякова на посту ведущего КВН Ранее сообщалось, что Александр Масляков ушел из КВН, где работал ведущим очень много лет.
Как Алек Болдуин прокомментировал выступление фигуристки Камилы Валиевой Алек Болдуин прокомментировал в Инстаграм выступление российской фигуристки Камилы Валиевой.
"Я тоже оказалась жертвой": Анастасия Волочкова высказалась о Ксении Собчак Анастасия Волочкова не смогла упустить возможности и прокомментировала поступок Сергея Шнурова и его песню, в которой тот упоминает Ксению Собчак в нелестном свете.
Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отчаянно боролись за справедливость, пытаясь снизить размер алиментов для его старшей дочери Ангелины.
Евгения Добровольская подала на развод Евгения Добровольская замужем за оператором Дмитрием Манниковым, который моложе неё на 13 лет.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.