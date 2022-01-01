Лидия Федосеева-Шукшина планирует вернуться в пансионат для пожилых

После того, как сей факт придали огласке, многие знаменитости заинтересовались центром, изъявив желание поместить в него пожилых родственников.И, как уже говорилось ранее, дело не в том, что люди жаждут избавиться от родни, а в том, что это сродни санаторию, где, помимо досуга и компании «единомышленников» за старичком осуществляют присмотр врачи, ему делают оздоровительные процедуры и он находится в спокойной обстановке, а потом возвращается к себе домой, когда посчитает нужным. Да и стоит всё это удовольствие очень недёшево.Лидия Федосеева-Шукшина тоже попробовала погостить в пансионате и ей там понравилось. Хотела отдохнуть, да подлечиться, но как же! Активировался экс-муженёк Бари Алибасов со своим сынком. Которые тут же рванули на телешоу с громкими заявлениями о том, что актрису надо спасать от нерадивой дочери Ольги. Представитель Лидии Николаевны рассказал, что из-за козней Алибасовых она не может расслабиться и спокойно провести время. Её нервы не выдерживают и она возвращается домой.Но, теперь, видимо, скандальных отца и сына кто-то приструнил. Художник Никас Сафронов, который поддерживает отношения с Шукшиной, поделился, что сейчас артистка дома, но она вскоре намерена вернуться в «Идиллию» продолжить отдых и лечение.«Раз Лидия Николаевна согласилась поехать в этот пансионат, значит, она уверена, что там ей будет намного комфортнее и лучше. Я хорошо знаю ее дочь Машу — она тепло относится к маме… Если Лидия Николаевна, пожив там какое-то время, захочет вернуться домой, то она это сделает, и дети не станут этому противиться. Мы, друзья и поклонники, будем надеяться, что все с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной будет хорошо. Сейчас для нее главное - побороть коронавирус, а потом уже вплотную заняться реабилитацией», - рассказал Сафронов.