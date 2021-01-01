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Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери

Вчера, 18:09
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отчаянно боролись за справедливость, пытаясь снизить размер алиментов для его старшей дочери Ангелины.

Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери
Юрист Екатерина Гордон вспомнила, как к ней явилась как всегда беременная Костенко и впала в истерику. Ведь многодетный папаша футболист - безработный, достойные выплаты дочери он делать не может.

Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери


«Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком». Скажу так: для меня в этом есть пыльный момент, но с юридической стороны, с точки зрения Костенко, которая оплачивает алименты за супруга, тоже есть вопрос», - рассказала правозащитница.

Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери


Екатерина Гордон призналась, что сейчас бывший футболист платит на дочь 53 тысячи рублей в месяц, ибо больше он себе позволить не может, ведь надо содержать ещё троих детей, а не за горами и пятый.

При всем этом он официально безработный и деньги получает от рекламы в Инстаграм. Зарабатывает он значительно меньше, чем Анастасия Костенко. В который раз в сети позлорадствовали над семейкой: «А на Мальдивы деньги есть!», «Куда он столько плодит, если содержать не может?», «Бедная Костенко, посадила себе мужика на шею», «Альфонс, а эта, рожает ему, как дурочка, ещё и обеспечивает».

Катя Гордон рассказала, какие алименты Дмитрий Тарасов платит старшей дочери

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Ключевые слова: julianews, Катя Гордон, Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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