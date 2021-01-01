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Евгения Добровольская подала на развод

Вчера, 18:01
Евгения Добровольская замужем за оператором Дмитрием Манниковым, который моложе неё на 13 лет.

Евгения Добровольская подала на развод

У пары есть общая дочь. Несмотря на столь долгие отношения, актриса нередко намекала, что проблемы в семье имеются. Сегодня стало известно, что Добровольская подала на развод с супругом.

Евгения Добровольская подала на развод


Как сообщает источник из суда, процесс проходит тихо, стороны сами договорились об имуществе и графике общения с ребёнком.

Евгения Добровольская подала на развод


«Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», - пояснил источник.

К слову, Евгения всегда неоднозначно отзывалась о своей семейной жизни. Замуж за Дмитрия она вышла лишь после того, как узнала о беременности. Все знакомые артистки отговаривали её от этого поступка, призывая одуматься и прекратить отношения со слишком молодым мужчиной.

Тем не менее, их брак продлился долго, хоть Добровольская неоднократно сетовала, что жизнь семейная ей опостылела и порой она думает, что лучше бы было остаться одной. В окружении Евгении делятся, что основной причиной конфликтов пары была несостоятельность Манникова. Как он не старался, больших заработков у него не было и основным добытчиком в семье была Евгения. А в период пандемии и без того нестабильное положение молодого мужа ещё больше ухудшилось, он практически потерял работу и сидел без денег.

Евгения Добровольская подала на развод

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Ключевые слова: julianews, Евгения Добровольская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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