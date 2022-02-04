"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего

Мужчина уверен, что наследнице только и нужно, что оттяпать квартиру матери, именно поэтому она и пытается избавиться от нее всеми способами.
Стоило матери Ольги оказаться в учреждении для пожилых, как продюсер вместе с сыном устроили шум на телевидении. Скандал возымел действие и Лидию Николаевну вернули домой.
И вот артистка снова в эфире, вещает из своей квартиры. В студии «Пусть говорят» ей устроили встречу с Бари Алибасовым младшим. Но не успела женщина его увидеть, как принялась размахивать руками и в истерике кричать.
Федосеева-Шукшина показала гостю «фигу» и принялась его выгонять: «Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец! Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь».
Толком объяснить свою ненависть она не смогла, но можно догадаться, что все это из-за слов об алчности Ольги и намерении отобрать у матери квартиру.
Но пользователи сети и зрители уверены, что именно сын продюсера хочет заработать на Лидии Николаевне, вот и затеял все это шоу.