"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего

Недавно он заявил, что спал Лидию Федосееву-Шукшину от родной дочери Ольги, которая упекла ее в пансионат.Мужчина уверен, что наследнице только и нужно, что оттяпать квартиру матери, именно поэтому она и пытается избавиться от нее всеми способами.Стоило матери Ольги оказаться в учреждении для пожилых, как продюсер вместе с сыном устроили шум на телевидении. Скандал возымел действие и Лидию Николаевну вернули домой.И вот артистка снова в эфире, вещает из своей квартиры. В студии «Пусть говорят» ей устроили встречу с Бари Алибасовым младшим. Но не успела женщина его увидеть, как принялась размахивать руками и в истерике кричать.Федосеева-Шукшина показала гостю «фигу» и принялась его выгонять: «Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец! Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь».Толком объяснить свою ненависть она не смогла, но можно догадаться, что все это из-за слов об алчности Ольги и намерении отобрать у матери квартиру.Но пользователи сети и зрители уверены, что именно сын продюсера хочет заработать на Лидии Николаевне, вот и затеял все это шоу.