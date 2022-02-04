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"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего

04.02.22 / 17:59
Сын Бари Алибасова неплохо пиарится на имени подруги своего отца.

"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего
Недавно он заявил, что спал Лидию Федосееву-Шукшину от родной дочери Ольги, которая упекла ее в пансионат.

"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего


Мужчина уверен, что наследнице только и нужно, что оттяпать квартиру матери, именно поэтому она и пытается избавиться от нее всеми способами.

Стоило матери Ольги оказаться в учреждении для пожилых, как продюсер вместе с сыном устроили шум на телевидении. Скандал возымел действие и Лидию Николаевну вернули домой.

"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего


И вот артистка снова в эфире, вещает из своей квартиры. В студии «Пусть говорят» ей устроили встречу с Бари Алибасовым младшим. Но не успела женщина его увидеть, как принялась размахивать руками и в истерике кричать.

Федосеева-Шукшина показала гостю «фигу» и принялась его выгонять: «Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец! Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь».

"Подлец": Лидия Федосеева Шукшина разозлилась на Бари Алибасова-младшего


Толком объяснить свою ненависть она не смогла, но можно догадаться, что все это из-за слов об алчности Ольги и намерении отобрать у матери квартиру.

Но пользователи сети и зрители уверены, что именно сын продюсера хочет заработать на Лидии Николаевне, вот и затеял все это шоу.

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Ключевые слова: julianews, Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов-мл.

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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