Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко

А сколько денег уходит на его питание? Только вот на одежде актриса экономит, частенько Мальков ходит в её обносках. Несмотря на эти тепличные условия и заботу, Макеева уверена, что живётся с ней муженьку не сладко, так как у Анастасии тяжёлый характер.
«Роме надо ставить памятник. Со мной трудно жить. Я эмоциональная, вспыльчивая, трудоголик. Но пока Рома держится», - делится звезда мюзиклов.
Конечно, жизнь бывшего строителя нелегка. Нигде не работать, путешествовать, есть от пуза и возить Макееву по делам на машине это, конечно, тяжелее, чем вкалывать на стройках. Памятник Роману просто необходим.