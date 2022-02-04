Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко

Анастасия Макеева души не чает в своём четвёртом по счету короле и господине, Романе Малькове. В мужчину она вложила кучу денег, чтобы исправить его зубы, отмыть его и привести в «человеческий» вид.А сколько денег уходит на его питание? Только вот на одежде актриса экономит, частенько Мальков ходит в её обносках. Несмотря на эти тепличные условия и заботу, Макеева уверена, что живётся с ней муженьку не сладко, так как у Анастасии тяжёлый характер.«Роме надо ставить памятник. Со мной трудно жить. Я эмоциональная, вспыльчивая, трудоголик. Но пока Рома держится», - делится звезда мюзиклов.Конечно, жизнь бывшего строителя нелегка. Нигде не работать, путешествовать, есть от пуза и возить Макееву по делам на машине это, конечно, тяжелее, чем вкалывать на стройках. Памятник Роману просто необходим.