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Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко

04.02.22 / 17:14
Анастасия Макеева души не чает в своём четвёртом по счету короле и господине, Романе Малькове.

Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко
Анастасия Макеева души не чает в своём четвёртом по счету короле и господине, Романе Малькове. В мужчину она вложила кучу денег, чтобы исправить его зубы, отмыть его и привести в «человеческий» вид.

Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко


А сколько денег уходит на его питание? Только вот на одежде актриса экономит, частенько Мальков ходит в её обносках. Несмотря на эти тепличные условия и заботу, Макеева уверена, что живётся с ней муженьку не сладко, так как у Анастасии тяжёлый характер.

Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко


«Роме надо ставить памятник. Со мной трудно жить. Я эмоциональная, вспыльчивая, трудоголик. Но пока Рома держится», - делится звезда мюзиклов.

Конечно, жизнь бывшего строителя нелегка. Нигде не работать, путешествовать, есть от пуза и возить Макееву по делам на машине это, конечно, тяжелее, чем вкалывать на стройках. Памятник Роману просто необходим.

Анастасия Макеева призналась, что Роману Малькову живется с ней нелегко

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Макеева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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