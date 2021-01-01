Представители Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии

Недавно появились слухи о том, что у неё обгорела роговица глаз и она рискует остаться незрячей, а также о том, что знаменитость в коме.До сего момента её близкие комментариев не давали, однако теперь, впервые за долгое время, в личном блоге певицы появилась публикация. В ней представители Хлебниковой опровергли информацию о её проблемах с глазами.Кроме того, отмечается, что артистка дышит самостоятельно, без ИВЛ и в коме она не находится. К ней уже пускают посетителей, но лишь близких родственников. Команда Марины Арнольдовны также сообщила, что повреждения действительно очень серьёзны и восстановление будет трудным и долгим, но с каждым днём Хлебникова чувствует себя лучше.Пока основной версией причины пожара называют непотушенную сигарету, с которой певица уснула.