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Представители Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии

Сегодня, 00:29
О состоянии Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в собственном жилище ходит много противоречивой информации.

Представители Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии
Недавно появились слухи о том, что у неё обгорела роговица глаз и она рискует остаться незрячей, а также о том, что знаменитость в коме.

Представители Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии


До сего момента её близкие комментариев не давали, однако теперь, впервые за долгое время, в личном блоге певицы появилась публикация. В ней представители Хлебниковой опровергли информацию о её проблемах с глазами.

Представители Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии


Кроме того, отмечается, что артистка дышит самостоятельно, без ИВЛ и в коме она не находится. К ней уже пускают посетителей, но лишь близких родственников. Команда Марины Арнольдовны также сообщила, что повреждения действительно очень серьёзны и восстановление будет трудным и долгим, но с каждым днём Хлебникова чувствует себя лучше.

Пока основной версией причины пожара называют непотушенную сигарету, с которой певица уснула.

Представители Марины Хлебниковой рассказали о её состоянии

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Ключевые слова: Марина Хлебникова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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