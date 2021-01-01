Скончался Марк Рудинштейн

Известно, что в начале осени кинематографисту сделали операцию на сердце. Однако, в ноябре ему вновь стало плохо, он снова оказался на лечении.Несмотря на усилия врачей, у Рудинштейна случился инсульт. Медики решили ввести его в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ, но и это не помогало. Сегодня режиссёр скончался.Помимо проблем с сердцем, Марк Израилевич боролся с онкологией, о чем открыто признался в одном из интервью.«Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось жить — не знаю… Поэтому говорить о чем-то я не могу. Грустно... Очень тяжело переношу это все. И для меня вообще-то это даже кстати - что не выпускают из дома. Удобнее…», - говорил режиссёр.В последнее время он практически отошёл от своей основной работы и участвовал во всевозможных телешоу в качестве эксперта.