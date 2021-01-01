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Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги

Сегодня, 17:43
Писательница Дарья Донцова огорошила поклонников, озвучив свою годовую «книжную норму».

Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги
По словам автора детективов, в год она обычно пишет 11 книг. То есть, грубо говоря, по одной книге в месяц.

Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги


Иными словами, Донцова просто «литературный пулемёт», раз умудряется творить с такой скоростью, не теряя при этом вдохновение. Хотя, многие уже давно подозревают, что пишет Дарья не сама, а делают это специально нанятые люди, ну а потом рассказы публикуются под её знаменитым именем, а «исполнитель» получает свой процент от прибыли. На эти слухи писательница ответила неоднозначно. Мол, она уже 100 раз признавалась, что детективы за неё пишут её мопсы и доказывать что-то она не намерена.

Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги


«Никогда не волновало мнение чужих людей. Сейчас читаю только директ. Да и вся страна знает, кто за меня пишет - это мои мопсы. У меня норма - 11 книг в год. Я никогда не пользовалась литературными рабами, это видно по текстам. Но толпа не переубеждаемая, ведь это толпа», - высказалась Дарья Донцова.

Кстати, ранее многие также не особо верили в то, что писательница переболела раком, пока она не продемонстрировала шрамы после операции по удалению груди.

Дарья Донцова прокомментировала слухи о том, что не сама пишет свои книги

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Ключевые слова: julianews, Дарья Донцова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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