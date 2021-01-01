Никита Пресняков задолжал налоговой

В перечне оказалось имя внука Аллы Пугачевой. Никита Пресняков задолжал государству кругленькую сумму. Приличный период времени молодой человек не переводит налоги за квартиру, автомобиль и землю.Сын Кристины Орбакайте не бедствует. Бабушка несколько лет назад подарила ему роскошные апартаменты в столице. Алла помогла сделать богатый ремонт и даже оформила в этом жилье внучку музыкальную студию.Долг уже увеличился в несколько сотен тысяч рублей, но парень не спешит рассчитаться с налоговой службой. Хотя и не бедствует, у него есть собственная группа, Никита принимает участие в популярных передачах, недавно покинул шоу «Ледниковый период».В списке неплательщиков числится Филипп Киркоров, Макsим, Анна Заворотнюк, Гарик Харламов и даже Татьяна Брухунова.