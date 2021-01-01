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Тимати признался, что врал Анастасии Решетовой и Алене Шишковой

Сегодня, 17:32
Тимати принял участие в программе «Я тебе не верю».

Тимати признался, что врал Анастасии Решетовой и Алене Шишковой
Где ему пришлось рассказать о том, что он не был честен со своими подругами Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. С обоими у него были серьезные отношения, после которых остались дети.

Тимати признался, что врал Анастасии Решетовой и Алене Шишковой


Рэпер сразу сказал, что всегда старался врать реже, так как понимал, что ни к чему хорошему ложь не приведет. Но и обойтись без этого в отношениях не смог.

Все это лишний раз подтверждает правдивость слов Решетовой. Модель в интервью журналистам поведала: «Почему мы расстались? Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему».

Теперь все понятно – Тимати не верный мужчина и не может долго находиться в одних отношениях, его тянет налево.

Тимати признался, что врал Анастасии Решетовой и Алене Шишковой


Тимати признался, что врал Анастасии Решетовой и Алене Шишковой

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Ключевые слова: julianews, Тимати, Алена Шишкова, Анастасия Решетова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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