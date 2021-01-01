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Кто подал в суд на Игоря Крутого

Сегодня, 15:45
Владелец «Русской медиагруппы» и отец орденоносца Юркисса Владимир Киселев и композитор Игорь Крутой давно не ладят.

Кто подал в суд на Игоря Крутого
Владелец «Русской медиагруппы» и отец орденоносца Юркисса Владимир Киселев и композитор Игорь Крутой давно не ладят.

Кто подал в суд на Игоря Крутого


Возможно, именно поэтому хозяин группы «Земляне» решил сделать музыканту подарочек к Новому году - засудить его, потребовав один миллион рублей. Конечно, для него эта сумма мелочь, но зато как приятно! Так вот и повод подходящий. Киселев вспомнил, что два года назад Крутой оскорбил его и его славное семейство в лице талантливых сыновей Юркисса и ВладиМира и супруги - выдающейся певицы Елены Север.

Кто подал в суд на Игоря Крутого


Тогда, в 2019 году, композитор организовал свой очередной фестиваль «Новая Волна», где выступало много артистов.

Вскоре после этого, Владимир Киселев устроил большой концерт по случаю дня рождения «Русского радио» и пригласил на него тех же певцов, что уже недавно приняли участие в мероприятии Крутого.

Эти действия Игорь Яковлевич посчитал нечестными и в пресс-конференции нелестно высказался на эту тему, раскритиковав конкурента и творчество его родственников. Два года оскорбленный Киселев почему-то молчал, а теперь решил, что настал подходящий момент внести смуту и наказать композитора. Иск о защите чести и достоинства уже подан. Бизнесмен требует у музыканта моральный ущерб в размере миллиона рублей.

Кто подал в суд на Игоря Крутого

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Ключевые слова: julianews, Игорь Крутой

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Кто подал в суд на Игоря Крутого Владелец «Русской медиагруппы» и отец орденоносца Юркисса Владимир Киселев и композитор Игорь Крутой давно не ладят.
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