Кто подал в суд на Игоря Крутого

Владелец «Русской медиагруппы» и отец орденоносца Юркисса Владимир Киселев и композитор Игорь Крутой давно не ладят.Возможно, именно поэтому хозяин группы «Земляне» решил сделать музыканту подарочек к Новому году - засудить его, потребовав один миллион рублей. Конечно, для него эта сумма мелочь, но зато как приятно! Так вот и повод подходящий. Киселев вспомнил, что два года назад Крутой оскорбил его и его славное семейство в лице талантливых сыновей Юркисса и ВладиМира и супруги - выдающейся певицы Елены Север.Тогда, в 2019 году, композитор организовал свой очередной фестиваль «Новая Волна», где выступало много артистов.Вскоре после этого, Владимир Киселев устроил большой концерт по случаю дня рождения «Русского радио» и пригласил на него тех же певцов, что уже недавно приняли участие в мероприятии Крутого.Эти действия Игорь Яковлевич посчитал нечестными и в пресс-конференции нелестно высказался на эту тему, раскритиковав конкурента и творчество его родственников. Два года оскорбленный Киселев почему-то молчал, а теперь решил, что настал подходящий момент внести смуту и наказать композитора. Иск о защите чести и достоинства уже подан. Бизнесмен требует у музыканта моральный ущерб в размере миллиона рублей.