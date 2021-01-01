Евгения Медведева рассказала о своей карьере

Она – профессиональная спортсменка и несмотря на молодой возраст уже многое пережила из-за фигурного катания.Двукратная чемпионка мира и Европы заявила, что почти завершила спортивную карьеру, и виной всему серьезные травмы.Она серьезно планировала выступать на соревнованиях в прошлом году, но сегодня уже отказалась от этой идеи. У Евгении проблемы со спиной и некоторые элементы она уже не может исполнять.Медведева пояснила: «У меня спина в одну сторону не поворачивается... Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, — это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются».Но пока что официально заявлять о завершении карьеры девушка не будет, переживает, что поклонники накинутся на нее с вопросами и критикой.