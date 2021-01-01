Что известно о состоянии Марины Хлебниковой

С момента пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова прошло уже две недели, но пока никаких утешительных прогнозов от её врачей не поступало.

Более того, стало известно, что помимо ожога глаз, у Хлебниковой началось заражение тканей лица. Она до сих пор находится в медикаментозной коме, поскольку организм сильно ослаблен.Заражение пытаются остановить курсом антибиотиков, при этом, её полностью изолировали от остальных больных, поскольку инфекция вполне может передаваться окружающим.На сегодняшний день общее состояние Марины Хлебниковой оценивается, как стабильно тяжёлое.