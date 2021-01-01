Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Сегодня, 14:54
С момента пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова прошло уже две недели, но пока никаких утешительных прогнозов от её врачей не поступало.

Что известно о состоянии Марины Хлебниковой
Более того, стало известно, что помимо ожога глаз, у Хлебниковой началось заражение тканей лица. Она до сих пор находится в медикаментозной коме, поскольку организм сильно ослаблен.

Что известно о состоянии Марины Хлебниковой


Заражение пытаются остановить курсом антибиотиков, при этом, её полностью изолировали от остальных больных, поскольку инфекция вполне может передаваться окружающим.

Что известно о состоянии Марины Хлебниковой


На сегодняшний день общее состояние Марины Хлебниковой оценивается, как стабильно тяжёлое.

Что известно о состоянии Марины Хлебниковой

← Валя Карнавал потеряла сознание после концера Евгения Медведева рассказала о своей карьере →

Ключевые слова: julianews, Марина Хлебникова

Количество просмотров: 793
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Что известно о состоянии Марины Хлебниковой
"Я уберег папу": Сын Бари Алибасова прокомментировал случившееся с Мариной Хлебниковой
Счета, находящейся в коме певицы Максим, заблокированы
Дочь Марины Хлебниковой для учебы переезжает в Англию
Модель Катрин Барк рассказала почему отпуск в Эмиратах так привлекает туристов ОАЭ - желанное место отдыха для путешественников со всего мира.
Ольга Кодолова предложила Ларису Долину на место Александра Градского в шоу "Голос" Первый канал не может найти замену Александру Градскому в шоу «Голос».
Евгения Медведева рассказала о своей карьере Евгения Медведева успешно участвует в шоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным.
Что известно о состоянии Марины Хлебниковой С момента пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова прошло уже две недели, но пока никаких утешительных прогнозов от её врачей не поступало.
Валя Карнавал потеряла сознание после концера Валя Карнавал и ее коллеги по Тиктоку дали концерт в Крокус Сили Холл.
Почему Паулина Андреева не ведет Инстаграм Многие знаменитости очень активно ведут блоги в Инстаграм.
Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё После объявления Вячеслава Малафеева о разводе с женой Екатериной, многие надеялись, что все ещё обойдётся.
Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом Общественность сильно возмущается тем, что Вячеслава Зайцева выводят в свет.
О чем жалеет Татьяна Тарасова Татьяне Тарасовой 74 года, она добилась потрясающих успехов в карьере, вырастила не одного олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
На ком женился Владимр Кузьмин 66-летний Владимир Кузьмин наконец разобрался со своей личной жизнью.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.