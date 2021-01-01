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Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё

Сегодня, 14:33
После объявления Вячеслава Малафеева о разводе с женой Екатериной, многие надеялись, что все ещё обойдётся.

Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё
Но, судя по всему, расставания паре не миновать.

Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё


Недавно жена спортсмена вернулась из ЮАР, где принимала участие в стартах. В тот момент Вячеслав и озвучил своё намерение. Теперь, по возвращении, Екатерина занимается поиском жилья. Она уже призналась подписчикам, что посмотрела несколько квартир, весьма роскошных. Первые апартаменты находятся в элитном жилом комплексе на Васильевском острове в Петербурге. Их стоимость оценивается в 30 миллионов рублей, но Малафеевой не понравился вид из окон.

Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё


А второй вариант ещё дороже, с просторной 40-метровой кухней. Тут придётся выложить от 35 до 45 миллионов, в зависимости от этажа. Кстати, жилище расположено в том же доме, где Екатерина жила с Вячеславом.

К слову, факт того, что женщина ищет себе дом, многих удивил, ведь имущества у супругов хоть отбавляй, это и дома и несколько квартир, вот, мол, и перебралась бы в одну из жилплощадей, все равно придется делить это богатство.

Однако, выяснилось, что в общей собственности у супругов лишь одна квартира, а загородный дом и остальные апартаменты Малафеев покупал сам, ещё до регистрации брака.

Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё

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Ключевые слова: julianews, Вячеслав Малафеев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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