Супруга Вячеслава Малафеева ищет жильё

Но, судя по всему, расставания паре не миновать.Недавно жена спортсмена вернулась из ЮАР, где принимала участие в стартах. В тот момент Вячеслав и озвучил своё намерение. Теперь, по возвращении, Екатерина занимается поиском жилья. Она уже призналась подписчикам, что посмотрела несколько квартир, весьма роскошных. Первые апартаменты находятся в элитном жилом комплексе на Васильевском острове в Петербурге. Их стоимость оценивается в 30 миллионов рублей, но Малафеевой не понравился вид из окон.А второй вариант ещё дороже, с просторной 40-метровой кухней. Тут придётся выложить от 35 до 45 миллионов, в зависимости от этажа. Кстати, жилище расположено в том же доме, где Екатерина жила с Вячеславом.К слову, факт того, что женщина ищет себе дом, многих удивил, ведь имущества у супругов хоть отбавляй, это и дома и несколько квартир, вот, мол, и перебралась бы в одну из жилплощадей, все равно придется делить это богатство.Однако, выяснилось, что в общей собственности у супругов лишь одна квартира, а загородный дом и остальные апартаменты Малафеев покупал сам, ещё до регистрации брака.