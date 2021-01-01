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Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом

Сегодня, 14:22
Общественность сильно возмущается тем, что Вячеслава Зайцева выводят в свет.

Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом
Модельер страдает болезнью Паркинсона, но семейка Гарафутдиновых, которая называет себя друзьями мужчины, усердно демонстрирует кутюрье обществу и даже снимает Тиктоки с его участием.

Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом


На видеороликах видно, как он плохо говорит и вообще неважно выглядит. Людям интересно, где же сын кутюрье и почему он не заботится об отце, а отдал его в руки мошенникам.

И вот, наконец, наследник объявился. Ходят слухи, что он уже давно распродал весь бизнес папы вместе с его модным домом и живет припеваючи, наплевав на самочувствие родителя. Но мужчина говорит совсем другие вещи.

Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом


Егор Зайцев заявил журналистам: «Это мерзость! Издевательство над слабым человеком. Преступная эксплуатация великого художника ради собственного обогащения. Надеюсь, что их ждет уголовное наказание и реальные сроки по соответствующим статьям. Подходят к телефону и, пытаясь имитировать его голос, обливают грязью меня и остальных родственников, несут через желтые СМИ откровенные ложь и клевету. Я уже год подвержен циничной травле, что подрывает мою 40-летнюю безупречную деловую репутацию».

Сын добавил, что не может связаться с папой и узнать его настоящее самочувствие. Он очень надеется, что у него все нормально и за ним смотрят. У Вячеслава есть охрана, которая не впускает Егора в особняк. Жилье модельера атаковали Гарафутдиновы. Сами же они уверяют, что с Зайцевым все хорошо и они прекрасно о нем заботятся.

Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не может связаться с отцом

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Ключевые слова: julianews, Вячеслав Зайцев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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