О чем жалеет Татьяна Тарасова

Только вот своими детьми так и не обзавелась, хотя была замужем три раза.Спортсменка стала героиней шоу «Секрет на миллион» и призналась, какие испытывает чувства по этому поводу: «Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку».Она добавила, что всю свою любовь привыкла отдавать воспитанникам, несмотря на жесткие методики в работе. Всех подопечных она очень любит и считает родными детьми.И сейчас они поддерживают Татьяну Тарасову, у которой проблемы со здоровьем. Она уже долгое время использует инвалидное кресло, так как не может нормально передвигаться. В своей работе тренер видим большой смысл жизни и намерена трудиться, пока сможет, хотя ей становится все сложнее.