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О чем жалеет Татьяна Тарасова

Сегодня, 13:39
Татьяне Тарасовой 74 года, она добилась потрясающих успехов в карьере, вырастила не одного олимпийского чемпиона по фигурному катанию.

О чем жалеет Татьяна Тарасова
Только вот своими детьми так и не обзавелась, хотя была замужем три раза.

О чем жалеет Татьяна Тарасова


Спортсменка стала героиней шоу «Секрет на миллион» и призналась, какие испытывает чувства по этому поводу: «Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку».

О чем жалеет Татьяна Тарасова


Она добавила, что всю свою любовь привыкла отдавать воспитанникам, несмотря на жесткие методики в работе. Всех подопечных она очень любит и считает родными детьми.

И сейчас они поддерживают Татьяну Тарасову, у которой проблемы со здоровьем. Она уже долгое время использует инвалидное кресло, так как не может нормально передвигаться. В своей работе тренер видим большой смысл жизни и намерена трудиться, пока сможет, хотя ей становится все сложнее.

О чем жалеет Татьяна Тарасова

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Ключевые слова: julianews, Татьяна Тарасова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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