Анастасия Костенко раскрыла свое детское прозвище

Закончилась домашняя вечеринка шквалом критики, а все потому, что подписчикам экс-модели не понравилось то, как в семье называют мальчика, буквально «изуродовав» его имя.Эта ситуация заставила супругу футболиста обратиться к словарям и разным источникам и в который раз написать текст, размером с простынь, мелким шрифтом. На такие вещи Настя любит тратить драгоценное время, которого, судя по всему, у неё хоть отбавляй, несмотря на наличие троих детей.Так вот, не будем вдаваться в детали душного опуса Костенко, но один момент все же любопытен. Благоверная Тарасова осудила невежд - хейтеров и отметила, что её в детстве вообще называли, внимание, «Настипёс», и она не жаловалась. Ударение на «ё». На этом фоне, удививший многих «Лексейка» - это цветочки, тем более, что, действительно, редко, но в некоторых семьях так называют Алексеев.Ну а Настя, судя по всему, теперь может получить подпольную кличку «Настипёс» среди своей аудитории. «Как? Как? «Насти- кто??», «Пёс?? Для девочки? Веселые у вас родственнички!», «Ещё хлеще! Настипёс! Лучше бы она этого не говорила!», «Костенко подписала себе приговор. Теперь она «Настипёс», - бурно отреагировали в сети.