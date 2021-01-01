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Анастасия Костенко раскрыла свое детское прозвище

Сегодня, 10:17
На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов праздновали важное событие - их сыну Алексею исполнился месяц.

Анастасия Костенко раскрыла свое детское прозвище
Закончилась домашняя вечеринка шквалом критики, а все потому, что подписчикам экс-модели не понравилось то, как в семье называют мальчика, буквально «изуродовав» его имя.

Анастасия Костенко раскрыла свое детское прозвище


Эта ситуация заставила супругу футболиста обратиться к словарям и разным источникам и в который раз написать текст, размером с простынь, мелким шрифтом. На такие вещи Настя любит тратить драгоценное время, которого, судя по всему, у неё хоть отбавляй, несмотря на наличие троих детей.

Анастасия Костенко раскрыла свое детское прозвище


Так вот, не будем вдаваться в детали душного опуса Костенко, но один момент все же любопытен. Благоверная Тарасова осудила невежд - хейтеров и отметила, что её в детстве вообще называли, внимание, «Настипёс», и она не жаловалась. Ударение на «ё». На этом фоне, удививший многих «Лексейка» - это цветочки, тем более, что, действительно, редко, но в некоторых семьях так называют Алексеев.

Ну а Настя, судя по всему, теперь может получить подпольную кличку «Настипёс» среди своей аудитории. «Как? Как? «Насти- кто??», «Пёс?? Для девочки? Веселые у вас родственнички!», «Ещё хлеще! Настипёс! Лучше бы она этого не говорила!», «Костенко подписала себе приговор. Теперь она «Настипёс», - бурно отреагировали в сети.

Анастасия Костенко раскрыла свое детское прозвище

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Костенко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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