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Янис Тимма показал, как выглядит младшая дочь Анны Седоковой Моника

Сегодня, 15:18
У Анны Седоковой трое детей от разных мужчин.

Янис Тимма показал, как выглядит младшая дочь Анны Седоковой Моника
Младшая дочь актрисы Моника проживает в США вместе со своим отцом бизнесменом Максимом Чернявским. Напомним, девочку артистка родила в Америке, соотвественно, ребёнок получил гражданство. По слухам, имеется американский паспорт и у Чернявского, который давно ведёт в стране бизнес, связанный с недвижимостью.

Янис Тимма показал, как выглядит младшая дочь Анны Седоковой Моника


Так что, после развода он с помощью суда запретил Седоковой вывозить ребёнка в Россию. Более того, мужчина жестко ограничил её общение с дочерью. Видеться они могут по расписанию, только на территории штатов, под присмотром третьих лиц и говорить только на английском языке. Помимо этого, Анне запрещено делиться снимками Моники в интернете. Поэтому, публика крайне редко видит 10-летнюю наследницу знаменитости. Многие и понятия не имеют, как она выглядит.

В своём блоге нынешний муж Седоковой Янис Тимма поделился кадром, на котором запечатлён вместе с певицей и всеми её детьми, включая младшую дочь.

Янис Тимма показал, как выглядит младшая дочь Анны Седоковой Моника


В подписи к снимку спортсмен отметил, что восторгается супругой, её силой воли и любовью к наследникам. А также написал, что в кадре собрались не все близкие ему люди. Быть может он имел в виду своего маленького сына, проживающего в Латвии с его бывшей супругой?

Тем не менее, фото подняло переполох в рядах поклонников артистки. «Это же Моника! Как она выросла!», «Очень красивая девочка!», «Моника красотой в мать!», «Красавица!», - отреагировали пользователи.

Кстати, почему Седокова и Чернявский развелись доподлинно неизвестно. Со слов бизнесмена, артистка просто выбрала карьеру, позже он также говорил, что застал певица ему изменяла. Поговаривали, что экс-муж Анны был очень ревнивым и устраивал ей разборки из-за откровенных клипов и съёмок, ревнуя к каждому партнёру.

Янис Тимма показал, как выглядит младшая дочь Анны Седоковой Моника

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Ключевые слова: julianews, Анна Седокова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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