Захар Прилепин считает, что Ольга Бузова справилась с ролью в спектакле

Он уверен, что современные знаменитости по-своему хороши, тем более стоит учитывать, что их любит молодежь.Прилепину жаль Бузову из-за того, что спектакли с ней отменили в театре, и это тоже произошло потому, что взрослые не могут наладить с молодежью диалог.Ведущая, по его мнению, отлично справилась с ролью в постановке, но народ это не оценил. И главное, критиковали Олю те, кто сам далек от искусства и даже не знает ни одного современного писателя или художника.Писатель добавил: «Если мы собираемся таким образом работать с молодежью, заявляя, что Бузову и Моргенштерна надо заключить в тюрьму или утопить в болоте, то получим, конечно же, обратный эффект. Подростки решат, что мир взрослых состоит из людей, как минимум неспособных к диалогу. При всех своих мракобесных консервативных взглядах мне такое несимпатично».Захар также усомнился, что Татьяна Доронина вообще должна возвращаться во МХАТ, ведь в таком преклонном возрасте она не сможет работать и уж тем более, управлять театром.