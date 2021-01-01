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Рита Дакота объяснила, почему Федор Белогай отправился на отдых без нее

Сегодня, 13:47
Рита Дакота рассказала поклонникам, что не ездит на отдых вместе с бойфрендом.

Рита Дакота объяснила, почему Федор Белогай отправился на отдых без нее
А все потому, что они очень разные и это даже хорошо. Сейчас певица счастлива в отношениях с Федором Белогаем. Он уехал кататься на сноуборде, а исполнительница осталась дома с дочкой от Влада Соколовского.

Рита Дакота объяснила, почему Федор Белогай отправился на отдых без нее


Фолловеры принялись интересоваться, почему она не отправилась с любимым, неужели у них все плохо. И как вообще она могла отпустить музыканта одного.

Рита Дакота объяснила, почему Федор Белогай отправился на отдых без нее


Риту такие мнения удивляют, она не видит совершенно ничего плохого в свободе каждого и в раздельном отдыхе. Она добавила, что терпеть не может зимние виды спорта, и не понимает, какое удовольствие можно получать, когда ты мерзнешь и постоянно падаешь.

Дакота написала, что любит теплые страны и виды на океан, спокойное времяпрепровождение с книгой в руке. А вот Феде такое не по душе, и он согласится поехать только в случае, если на отдыхе будет серфспорт.

Певица уверена, что если в паре оба разные, это прекрасно. Ведь они хорошо дополняют друг друга. И важно в отношениях принимать свою половинку, уважать и слышать. Нельзя ломать личность и пытаться настроить под себя, навязывая привычки.

Рита Дакота объяснила, почему Федор Белогай отправился на отдых без нее

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Ключевые слова: julianews, Рита Дакота

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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