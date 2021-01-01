Рита Дакота объяснила, почему Федор Белогай отправился на отдых без нее

А все потому, что они очень разные и это даже хорошо. Сейчас певица счастлива в отношениях с Федором Белогаем. Он уехал кататься на сноуборде, а исполнительница осталась дома с дочкой от Влада Соколовского.Фолловеры принялись интересоваться, почему она не отправилась с любимым, неужели у них все плохо. И как вообще она могла отпустить музыканта одного.Риту такие мнения удивляют, она не видит совершенно ничего плохого в свободе каждого и в раздельном отдыхе. Она добавила, что терпеть не может зимние виды спорта, и не понимает, какое удовольствие можно получать, когда ты мерзнешь и постоянно падаешь.Дакота написала, что любит теплые страны и виды на океан, спокойное времяпрепровождение с книгой в руке. А вот Феде такое не по душе, и он согласится поехать только в случае, если на отдыхе будет серфспорт.Певица уверена, что если в паре оба разные, это прекрасно. Ведь они хорошо дополняют друг друга. И важно в отношениях принимать свою половинку, уважать и слышать. Нельзя ломать личность и пытаться настроить под себя, навязывая привычки.