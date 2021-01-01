Ирина Шейк навестила Бредли Купера

Об этом прознали вездесущие папарацци, застукав знаменитость около квартиры актера. И все это только лишний раз доказывает – между ними что-то происходит.Ранее парочка мило прогуливалась по парку в Нью-Йорке и при этом Ирина с Купером держались за руки. Дочери с ними не было, а значит и прогулка была романтической.Теперь Ирина провела уикэнд в компании голливудской знаменитости. И она не просто приехала к нему, а нарядно оделась во все черное, дополнив образ шпильками. В руках заботливая модель несла сверток с едой.Общественность уверена – отношения Шейк и Брэдли возобновились и вполне вероятно, скоро они объявят об этом публично совместным выходом в свет.