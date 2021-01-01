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Ирина Шейк навестила Бредли Купера

Сегодня, 12:56
Прошедшие выходные Ирина Шейк провела не в одиночестве, а в компании бывшего возлюбленного Брэдли Купера.

Ирина Шейк навестила Бредли Купера
Об этом прознали вездесущие папарацци, застукав знаменитость около квартиры актера. И все это только лишний раз доказывает – между ними что-то происходит.

Ирина Шейк навестила Бредли Купера


Ранее парочка мило прогуливалась по парку в Нью-Йорке и при этом Ирина с Купером держались за руки. Дочери с ними не было, а значит и прогулка была романтической.

Ирина Шейк навестила Бредли Купера


Теперь Ирина провела уикэнд в компании голливудской знаменитости. И она не просто приехала к нему, а нарядно оделась во все черное, дополнив образ шпильками. В руках заботливая модель несла сверток с едой.

Общественность уверена – отношения Шейк и Брэдли возобновились и вполне вероятно, скоро они объявят об этом публично совместным выходом в свет.

Ирина Шейк навестила Бредли Купера

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Ключевые слова: julianews, Ирина Шейк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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