Светлана Малькова отреагировала на требование бывшего супруга выплачивать алименты на старшего сына

Женщина молчать не стала и опубликовала пост в Инстаграм, тем самым поставила на место зазвездившегося строителя.Многодетная мать сама не может добиться выплат от Романа на троих наследников, которых в одиночку воспитывает. А тут еще и он начал выступать и что-то просить у нее.Света написала: «Алименты на Андрея? Я люблю бегать. Только не от ответственности! Следовательно, деньги, которые я зарабатываю на своих четырёх детей, я готова поделить на всех поровну. Так справедливо. Пусть и Андрей получит свою часть».Малькова добавила, что она – хорошая мать и благодаря ей все дети вырастут настоящими людьми умными и образованными.Подписчики похвалили художницу за сказанные слова и поддержали. А Роману после такого, как многие уверены, должно стать стыдно.