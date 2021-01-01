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Светлана Малькова отреагировала на требование бывшего супруга выплачивать алименты на старшего сына

Сегодня, 11:35
Светлана Малькова отреагировала на требования бывшего мужа Романа, который считает, что она обязана оплачивать алименты на старшего сына Андрея, ведь он теперь проживает с ним и Анастасией Макеевой.

Светлана Малькова отреагировала на требование бывшего супруга выплачивать алименты на старшего сына
Женщина молчать не стала и опубликовала пост в Инстаграм, тем самым поставила на место зазвездившегося строителя.

Светлана Малькова отреагировала на требование бывшего супруга выплачивать алименты на старшего сына


Многодетная мать сама не может добиться выплат от Романа на троих наследников, которых в одиночку воспитывает. А тут еще и он начал выступать и что-то просить у нее.

Светлана Малькова отреагировала на требование бывшего супруга выплачивать алименты на старшего сына


Света написала: «Алименты на Андрея? Я люблю бегать. Только не от ответственности! Следовательно, деньги, которые я зарабатываю на своих четырёх детей, я готова поделить на всех поровну. Так справедливо. Пусть и Андрей получит свою часть».

Малькова добавила, что она – хорошая мать и благодаря ей все дети вырастут настоящими людьми умными и образованными.

Подписчики похвалили художницу за сказанные слова и поддержали. А Роману после такого, как многие уверены, должно стать стыдно.

Светлана Малькова отреагировала на требование бывшего супруга выплачивать алименты на старшего сына

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Ключевые слова: julianews, Роман Мальков, Светлана Малькова, Анастасия Макеева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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