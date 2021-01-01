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"Неуважение к публике": Андрей Черкасов высказался о Диме Билане

Сегодня, 11:20
Видео Димы Билана, выступающего пьяным на корпоративе, наделало много шума.

"Неуважение к публике": Андрей Черкасов высказался о Диме Билане
Разумеется, поступок артиста подвергся критики, но многие коллеги решили его поддержать. Среди заступившихся за Билана оказались Ксения Собчак и Ольга Бузова. Высказаться о случившемся решил еще один из ведущих "Дома-2", но оправдывать Билана Андрей Черкасов не стал, а заодно раскритиковал Собчак с Бузовой.

"Неуважение к публике": Андрей Черкасов высказался о Диме Билане


"Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру. Это неуважение к публике. Если тебе плохо, напейся после концерта, но уважай свою публику. И хочу сказать про его друзей, с которыми и врагов не надо. Две телеведущие, получившие известность, кстати, благодаря нашему проекту, его оправдывают. Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче видят своего. Билана надо спасать и лечить, а не оправдывать", - заявил Черкасов.

"Неуважение к публике": Андрей Черкасов высказался о Диме Билане


Ольга Бузова действительно не раз была замечена в пьяной. Однажды она даже явилась на лобное место не совсем трезвой. А недавно отличилась на шоу Екатерины Варнавы.

"Неуважение к публике": Андрей Черкасов высказался о Диме Билане

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Ключевые слова: julianews, Андрей Черкасов, Дима Билан, Ольга Бузова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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