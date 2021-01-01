Друг Александра Градского сообщил, что артист женился за месяц до смерти

Теперь наследникам предстоит поделить немалое имущество. У музыканта было четверо детей. А вот что касается супруги, то последние 17 лет он жил с Мариной Коташенко, брак с которой заключён не был.Однако, близкий друг артиста журналист Андрей Караулов рассказал, что примерно месяц назад Александр Борисович официально женился на молодой возлюбленной, родившей ему двоих детей. Также поговаривают, что именно тогда он составил завещание, так как в последнее время часто болел и решил распорядиться имуществом, чтобы не стравливать, в случае чего, своих детей от предыдущего брака и супругу, которые и так между собой никогда не ладили.Примечательно, что, со слов Караулова, умирал Градский практически в полном одиночестве, несмотря на большую семью, его никто не поддержал. А во время госпитализации рядом с ним была не жена Марина, а поклонница, руку которой он крепко сжимал.«Он никому не был нужен. Сашин телефон звонил, и ордена ему давали, но умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги - просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно... Это один из самых страшных уходов, какие были на моих глазах. У нас после 70 люди умирают в основном тяжело, не как Гете - окруженные родственниками, славой…», - поделился журналист.