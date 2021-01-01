Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью

Во время общения с ведущей она вдруг вспомнила, что у нее есть дочь и решила обсудить отношения с наследницей. Звезда посетовала на то, что Ариадна до сих пор не решила, кем станет, и из-за этого у матери с ней конфликт.Настя добавила, что лично она в 5 лет знала, что будет балериной. В свое время Волочкова даже водила девочку к психологу, но тот развел руками и сказал, что время упущено и надо было раньше работать с ребенком над этим вопросом.Артистка сильно расстроена, что у Ариадны нет целей, она начинает занятия, по том бросает. Так наследница уже поступила с вокалом, художественной школой и танцами, хотя данные у нее хорошие.По словам Анастасии, это настоящая «трагедия и беда». Пользователи отметили, что свое время как мать, балерина упустила и не проработала с дочкой вопрос, что ей нравится. Другие считают, что это временное явление и все подростки сейчас такие – не могут найти себя.Уже несколько лет Ариадна прекрасно живет с отцом и подружилась с его молодой женой, хотя артистка уверет, что девочке там плохо и ее не любят. И именно бизнесмен занимается воспитанием наследницы.