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Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью

Вчера, 20:46
Анастасия Волочкова стала гостьей шоу «Звезда в ответе» на Youtube канале.

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью
Во время общения с ведущей она вдруг вспомнила, что у нее есть дочь и решила обсудить отношения с наследницей. Звезда посетовала на то, что Ариадна до сих пор не решила, кем станет, и из-за этого у матери с ней конфликт.

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью


Настя добавила, что лично она в 5 лет знала, что будет балериной. В свое время Волочкова даже водила девочку к психологу, но тот развел руками и сказал, что время упущено и надо было раньше работать с ребенком над этим вопросом.

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью


Артистка сильно расстроена, что у Ариадны нет целей, она начинает занятия, по том бросает. Так наследница уже поступила с вокалом, художественной школой и танцами, хотя данные у нее хорошие.

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью


По словам Анастасии, это настоящая «трагедия и беда». Пользователи отметили, что свое время как мать, балерина упустила и не проработала с дочкой вопрос, что ей нравится. Другие считают, что это временное явление и все подростки сейчас такие – не могут найти себя.

Уже несколько лет Ариадна прекрасно живет с отцом и подружилась с его молодой женой, хотя артистка уверет, что девочке там плохо и ее не любят. И именно бизнесмен занимается воспитанием наследницы.

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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