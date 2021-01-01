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Какое наследство оставил Александр Градский

Сегодня, 17:12
28 ноября скончался Александр Градский.

Какое наследство оставил Александр Градский
За несколько дней до этого он в тяжёлом состоянии был госпитализирован, сообщалось, что у него подозрение на инсульт. Кроме того, ранее он переболел коронавирусом, после которого так и не восстановился, что дало осложнения на его здоровье и он практически не мог передвигаться из-за болей в ногах.

Какое наследство оставил Александр Градский


Композитор и поэт был трижды официально женат, а с последней возлюбленной Мариной, которая младше него на 30 лет, жил гражданским браком. Всего у него четверо детей. Двое несовершеннолетних сыновей от последней гражданской жены и взрослые сын и дочь от предыдущего брака.

За свою жизнь Градский нажил немалое богатство, общая стоимость которого может перевалить за миллиард рублей. Так, последние годы он вместе с женой проживал в роскошной квартире на Мосфильмовской улице. Одна лишь кухня в которой занимала 30 кв.м.

Какое наследство оставил Александр Градский


Лето музыкант проводил в Подмосковье, в особняке, расположенном в элитном посёлке. Его соседями были Ксения Бородина, Анастасия Заворотнюк, Сати Казанова и другие знаменитости. Стоимость недвижимости в деревне сейчас стартует от 100 миллионов рублей. Дом Градского был поистине огромным, с большим бассейном и кинотеатром.

На Тверской улице в Москве у наставника шоу «Голос» была ещё одна квартира в элитном доме, занимающая целый этаж. Обойдутся такие апартаменты почти в 300 миллионов рублей.

Помимо того, Александр Борисович владел девятью земельными участками, ещё несколькими жилплощадями и ещё одним загородным особняком. Имелось у него несколько автомобилей класса люкс, а также банковские счета, на которых не менее 300 миллионов рублей, а также свой театр.

Какое наследство оставил Александр Градский


В окружении артиста говорят, что в последнее время он часто болел, поэтому, чтобы избежать грызни родственников за имущество в случае его кончины, предусмотрительно составил завещание. Что особенно уместно, так как известно, что молодая гражданская жена не смогла найти общий язык с детьми Градского от прошлого брака, которые для неё почти ровесники. Отношения между ними очень натянутые.

Какое наследство оставил Александр Градский

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Ключевые слова: julianews, Александр Градский

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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