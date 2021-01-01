Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

Писатель создавал книгу исходя из рассказов членов монаршей семьи, в том числе актрисы и ее мужа. Именно они поведали ему и попросили вписать на страницы книги, кто отличился расистскими замечаниями в адрес американки.
Оказалось, что этим человеком был принц Чарльз – свекр Маркл. В издании даже есть подробное описание этого неприятного случая. Все произошло в день, когда младший наследник объявил о помолвке с Меган. Его папа отреагировал особенно эмоционально, в отличие от остальных членов семейства.
Он не постеснялся и громко принялся интересоваться: «Как будут выглядеть их дети? Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?». Эти вопросы он задал якобы сидящей рядом жене Камилле Паркер-Боулз, но слышали их все. Женщина сильно смутилась такими неуместными комментариями, но быстро нашлась, что ответить «Я уверена, что их дети будут прекрасными».
Уже после этого Гарри с Меган начали задумываться о том, что было бы неплохо после свадьбы жить отдельно.