Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

О том, кто же этот человек, стало известно из книги – все, как и обещали герцоги Сассекские. Речь идет об издании «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган», автором которого является Кристофер Андерсен.Писатель создавал книгу исходя из рассказов членов монаршей семьи, в том числе актрисы и ее мужа. Именно они поведали ему и попросили вписать на страницы книги, кто отличился расистскими замечаниями в адрес американки.Оказалось, что этим человеком был принц Чарльз – свекр Маркл. В издании даже есть подробное описание этого неприятного случая. Все произошло в день, когда младший наследник объявил о помолвке с Меган. Его папа отреагировал особенно эмоционально, в отличие от остальных членов семейства.Он не постеснялся и громко принялся интересоваться: «Как будут выглядеть их дети? Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?». Эти вопросы он задал якобы сидящей рядом жене Камилле Паркер-Боулз, но слышали их все. Женщина сильно смутилась такими неуместными комментариями, но быстро нашлась, что ответить «Я уверена, что их дети будут прекрасными».Уже после этого Гарри с Меган начали задумываться о том, что было бы неплохо после свадьбы жить отдельно.