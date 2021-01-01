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Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня, 14:49
Ранее, в интервью Опре Уинфры, Меган Маркл и принц Гарри рассказали, что в королевской семье есть человек, который комментировал цвет кожи супруги своего младшего сына и даже громко интересовался, какими родятся их дети.

Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри
О том, кто же этот человек, стало известно из книги – все, как и обещали герцоги Сассекские. Речь идет об издании «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган», автором которого является Кристофер Андерсен.

Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри


Писатель создавал книгу исходя из рассказов членов монаршей семьи, в том числе актрисы и ее мужа. Именно они поведали ему и попросили вписать на страницы книги, кто отличился расистскими замечаниями в адрес американки.

Оказалось, что этим человеком был принц Чарльз – свекр Маркл. В издании даже есть подробное описание этого неприятного случая. Все произошло в день, когда младший наследник объявил о помолвке с Меган. Его папа отреагировал особенно эмоционально, в отличие от остальных членов семейства.

Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри


Он не постеснялся и громко принялся интересоваться: «Как будут выглядеть их дети? Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?». Эти вопросы он задал якобы сидящей рядом жене Камилле Паркер-Боулз, но слышали их все. Женщина сильно смутилась такими неуместными комментариями, но быстро нашлась, что ответить «Я уверена, что их дети будут прекрасными».

Уже после этого Гарри с Меган начали задумываться о том, что было бы неплохо после свадьбы жить отдельно.

Кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи детей Меган Маркл и принца Гарри

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Ключевые слова: julianews, Меган Маркл, принц Гарри

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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