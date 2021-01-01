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Скончался Александр Градский

Сегодня, 14:33
28 ноября стало известно, что в возрасте 72 лет умер певец, композитор, народный артист России и наставник шоу "Голос" Александр Градский.

Скончался Александр Градский
Накануне Градский был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

Скончался Александр Градский


Ситуацию ухудшал анамнез, в котором был перенесённый коронавирус в сентябре 2021 года.

Скончался Александр Градский


Сообщается, что после COVID-19 Александр не смог полностью восстановиться. Уже тогда его состояние сильно ухудшилось, он почти перестал вставать с кровати и жаловался на постоянные боли в ногах.

26 ноября он попытался добраться до ванной комнаты, сам этого сделать не смог, позвал на помощь родных и потерял сознание.

Александр Борисович вызывал врачей три раза, медики констатировали проблемы с давлением, но в больницу Градский согласился ехать не сразу.

Скончался Александр Градский

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Ключевые слова: julianews, Александр Градский

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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