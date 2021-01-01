Скончался Александр Градский

Накануне Градский был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.Ситуацию ухудшал анамнез, в котором был перенесённый коронавирус в сентябре 2021 года.Сообщается, что после COVID-19 Александр не смог полностью восстановиться. Уже тогда его состояние сильно ухудшилось, он почти перестал вставать с кровати и жаловался на постоянные боли в ногах.26 ноября он попытался добраться до ванной комнаты, сам этого сделать не смог, позвал на помощь родных и потерял сознание.Александр Борисович вызывал врачей три раза, медики констатировали проблемы с давлением, но в больницу Градский согласился ехать не сразу.