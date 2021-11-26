Ольга Бузова сообщила, что выписывается из больницы

Только вчера Ольга Бузова рассказывала, что прогнозы врачей относительно восстановления её кисти не очень хорошие, и с утра до вечера она находится под капельницами и делает различные процедуры, как теперь она сообщила, что выписывается из больницы.
Причина этому - её самоотверженность. Оня является наставницей белорусской версии шоу "Х-фактор" и не может оставить своих подопечных.
"Мои хорошие, сегодня вынуждена выписаться из больницы, хотя меня не хотят отпускать. Но я завтра лечу в Минск, и должна быть рядом во время Прямого эфира со своей командой. По прилёту продолжу лечение", - рассказала Бузова.
Кстати, подопечные Бузовой хорошо проявили себя на шоу, и все прошли в следующий этап конкурса.
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