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Канье Уэст сообщил, что не хочет разводиться с Ким Кардашьян

26.11.21 / 12:33
Канье Уэст и Ким Кадашьян объявили о разводе еще в начале этого года, а слухи о проблемах в их браке появились гораздо раньше.

Канье Уэст сообщил, что не хочет разводиться с Ким Кардашьян
Инстадиву недавно даже заподозрили в новых отношениях. Предположительно она встречается с 28-летним актером Питом Дэвидсоном. Их несколько раз видели вместе, но официально свои отношения они не подтверждали.

А вот для Канье история отношений с Ким явно не закончена, оч ем он говорит уже не в первый раз.

Канье Уэст сообщил, что не хочет разводиться с Ким Кардашьян


На ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения он заявил, что сделал много ошибок и не хочет разводиться.
"Если враг сможет разлучить Кимье, найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит Кимье, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали", - заявил рэпер.

Канье Уэст сообщил, что не хочет разводиться с Ким Кардашьян


Кстати, Канье и сам недавно спровоцировал слухи о новом романе, появившись на баскетбольном матче с симпатичной брюнеткой.

Канье Уэст сообщил, что не хочет разводиться с Ким Кардашьян

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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