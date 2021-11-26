Канье Уэст сообщил, что не хочет разводиться с Ким Кардашьян

А вот для Канье история отношений с Ким явно не закончена, оч ем он говорит уже не в первый раз.
На ежегодном благотворительном мероприятии в Лос-Анджелесе в честь Дня благодарения он заявил, что сделал много ошибок и не хочет разводиться.
"Если враг сможет разлучить Кимье, найдутся миллионы семей, которые будут полагать, что это нормально. Но когда Бог воссоединит Кимье, это повлияет на миллионы семей. Они увидят, что могут пройти через все трудности, которые были происками дьявола, чтобы они страдали", - заявил рэпер.
Кстати, Канье и сам недавно спровоцировал слухи о новом романе, появившись на баскетбольном матче с симпатичной брюнеткой.