Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну

Однако недавно возник неприятный момент - появились конкуренты в лице его бывших подопечных, организовавших проект «Игра» на ТНТ. Телеведущий не комментирует эту ситуацию, но, в его окружении поговаривают, что он очень недоволен происходящим. На этом фоне Масляков даже неожиданно заговорил о своём уходе с поста ведущего передачи. Но признался, что никак не может решиться на этот шаг.«Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться. Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», - поделился телеведущий.Вместе с тем он заявил, что, уйдя на покой, не может доверить своё детище сыну - Александру Маслякову-младшему. Оказывается, наследник шоумена не очень-то горит КВНом, не выкладывается на все 100 и вообще, публичность ему в тягость. Он больше любит заниматься организационными моментами, так что, знаменитый отец не уверен, что отпрыск сможет держать передачу на плаву.«Я решаю, не надо подталкивать. Слишком большой разрыв между теми, кто играет, и тем, кто ведет. Можно, конечно, все списать на опыт, но… У меня нет трона, и во время игры я не сижу, а стою. Проблема в ином: Александр Второй 16 лет вел премьер-лигу, но у сына напрочь отсутствует интерес к публичности. Его это никак не заводит, не стимулирует. Ему больше нравится заниматься организационными вопросами», - посетовал Масляков.Сейчас в семейный подряд привлекли и внучку Александра Васильевича, 15-летнюю Таисию. По его словам, стороннего человека на её место искать не стали вовсе не для того, чтобы сохранить преемственность и деньги в семье, а просто, потому, что нужна была девочка, а внучка как раз рядом, да и знает систему изнутри.