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Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну

25.11.21 / 18:02
Александр Масляков создал КВН и сколотил на нем состояние.

Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну
Однако недавно возник неприятный момент - появились конкуренты в лице его бывших подопечных, организовавших проект «Игра» на ТНТ. Телеведущий не комментирует эту ситуацию, но, в его окружении поговаривают, что он очень недоволен происходящим. На этом фоне Масляков даже неожиданно заговорил о своём уходе с поста ведущего передачи. Но признался, что никак не может решиться на этот шаг.

Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну


«Есть уже мысли об уходе на покой. Вокруг работают молодые ребята, Сан Саныч, сын, давно окреп, в подпорке не нуждается. Словом, надо только решиться. Глубоко не анализировал, но понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», - поделился телеведущий.

Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну


Вместе с тем он заявил, что, уйдя на покой, не может доверить своё детище сыну - Александру Маслякову-младшему. Оказывается, наследник шоумена не очень-то горит КВНом, не выкладывается на все 100 и вообще, публичность ему в тягость. Он больше любит заниматься организационными моментами, так что, знаменитый отец не уверен, что отпрыск сможет держать передачу на плаву.

«Я решаю, не надо подталкивать. Слишком большой разрыв между теми, кто играет, и тем, кто ведет. Можно, конечно, все списать на опыт, но… У меня нет трона, и во время игры я не сижу, а стою. Проблема в ином: Александр Второй 16 лет вел премьер-лигу, но у сына напрочь отсутствует интерес к публичности. Его это никак не заводит, не стимулирует. Ему больше нравится заниматься организационными вопросами», - посетовал Масляков.

Сейчас в семейный подряд привлекли и внучку Александра Васильевича, 15-летнюю Таисию. По его словам, стороннего человека на её место искать не стали вовсе не для того, чтобы сохранить преемственность и деньги в семье, а просто, потому, что нужна была девочка, а внучка как раз рядом, да и знает систему изнутри.

Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну

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Ключевые слова: julianews, Александр Масляков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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Александр Масляков признался, что не может доверить КВН своёму сыну Александр Масляков создал КВН и сколотил на нем состояние.
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