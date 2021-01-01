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Ларисе Гузеевой предстоит переливание плазмы крови

Вчера, 23:31
Телеведущая Лариса Гузеева попала в больницу.

Ларисе Гузеевой предстоит переливание плазмы крови
Анализ показал, что у неё коронавирус. Вчера её состояние оценивалось, как тяжелое, а сегодня, как сообщают источники, дела обстоят получше. Актрису готовят к процедуре по переливанию плазмы переболевшего пациента. Это позволит организму Гузеевой быстрее выработать антитела к вирусу.

Ларисе Гузеевой предстоит переливание плазмы крови


Семья и коллеги телеведущей не отвечают на вопросы поклонников, а со вчерашнего дня в её блоге отключена возможность комментировать публикации.

Ларисе Гузеевой предстоит переливание плазмы крови


Напомним, несколько дней назад Гузеева приехала из Крамской детокс-клиники, где, видимо, и подцепила коронавирус.

Ларисе Гузеевой предстоит переливание плазмы крови

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Ключевые слова: Лариса Гузеева, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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