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Меган Маркл и принц Гарри хотят крестить дочь в Великобритании

Вчера, 15:20
Герцоги Сассекские приняли решение крестить второго ребенка – дочку Лилибет Диану, но церемонию провести не в Великобритании, а на территории США, в родном городе актрисы.

Меган Маркл и принц Гарри хотят крестить дочь в Великобритании
Малышка даже родилась на родине матери и еще ни разу не побывала в Англии.

Меган Маркл и принц Гарри хотят крестить дочь в Великобритании


Сейчас выяснилось, что пара передумала и мечтает провести обряд в часовне Виндзорского замка, где они венчались. Но вполне возможно, что этого не произойдет.

Старший брат принца Гарри, оказывается, против того, чтобы его племянницу крестили в королевстве. Он не желает мириться с родственником и даже назвал крестины Лилибет Дианы на родине ее отца не самой хорошей идеей.

Меган Маркл и принц Гарри хотят крестить дочь в Великобритании


Но еще более вероятно, что узнав об этом, Гарри и Меган специально приедут и покрестят ребенка в замке, чтобы сделать назло Уильяму и одновременно продемонстрировать всему миру первые шаги к примирению с монаршей родней.

Меган Маркл и принц Гарри хотят крестить дочь в Великобритании

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Ключевые слова: принц Гарри, принц Уильям, Меган Маркл, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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