Меган Маркл и принц Гарри хотят крестить дочь в Великобритании

Малышка даже родилась на родине матери и еще ни разу не побывала в Англии.Сейчас выяснилось, что пара передумала и мечтает провести обряд в часовне Виндзорского замка, где они венчались. Но вполне возможно, что этого не произойдет.Старший брат принца Гарри, оказывается, против того, чтобы его племянницу крестили в королевстве. Он не желает мириться с родственником и даже назвал крестины Лилибет Дианы на родине ее отца не самой хорошей идеей.Но еще более вероятно, что узнав об этом, Гарри и Меган специально приедут и покрестят ребенка в замке, чтобы сделать назло Уильяму и одновременно продемонстрировать всему миру первые шаги к примирению с монаршей родней.