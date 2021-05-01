"Опереться не на что": как Курбан Омаров переживает развод с Ксенией Бородиной

Так, на его блог подписано без малого 4 миллиона человек. Основная часть которых одинокие и несчастные женщины из провинции, мечтающие о таком «принце».На своей странице Омаров рассуждает о жизни и снимает ролики о своём бытие. Так, в последней серии этого захватывающего сериала, Омаров отправился к психологу, где растрогал сердца домохозяек, искренне беседуя со специалистом о своих переживаниях и неудаче в личной жизни.По крайней мере, его поклонницы уверенны в искренности этого «красивого мужчины». Он дал понять, что переживает из-за развода с Бородиной, но ищет выход из депрессии.«Смотрите кажется, он сломлен», - распереживалась за Омарова одна из подписчиц.«Я не сломлен. Просто опереться не на что. Я ищу выходы из ситуации. Сломленный человек их не ищет», - ответил Курбан женщине, вероятно, тем самым очаровав её ещё больше.