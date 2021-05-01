"Опереться не на что": как Курбан Омаров переживает развод с Ксенией Бородиной

На своей странице Омаров рассуждает о жизни и снимает ролики о своём бытие. Так, в последней серии этого захватывающего сериала, Омаров отправился к психологу, где растрогал сердца домохозяек, искренне беседуя со специалистом о своих переживаниях и неудаче в личной жизни.
По крайней мере, его поклонницы уверенны в искренности этого «красивого мужчины». Он дал понять, что переживает из-за развода с Бородиной, но ищет выход из депрессии.
«Смотрите кажется, он сломлен», - распереживалась за Омарова одна из подписчиц.
«Я не сломлен. Просто опереться не на что. Я ищу выходы из ситуации. Сломленный человек их не ищет», - ответил Курбан женщине, вероятно, тем самым очаровав её ещё больше.