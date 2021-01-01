Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой

Свадьбу они сыграли тихо, а развелись ещё тише. Никаких комментариев по поводу причин расставания Самбурская предпочитает не давать. Её бывший муж тоже немногословен, он отметил лишь, что причина «очень нехорошая».«Причина очень нехорошая. Но я не хочу сесть на эту причину и, как другие, на ней ездить. Я не хочу быть жертвой. Хочу интересовать людей своим талантом. Личные проблемы - это личные проблемы», - высказался Кирилл. Но на данный момент, его талант интересует немногих. Он снимается в сериалах, но запоминающихся ролей у него нет. Не заработал он пока и на квартиру в Москве, скитаясь по съёмным.«Все это заблуждение, что актеры зарабатывают огромные суммы и с легкостью могут позволить себе купить сразу квадратные метры. Надо минимум 15 миллионов, а то и больше, а еще есть траты на отделку, мебель. Словом, пока я не могу себе этого позволить», - признался Дыцевич. Личную жизнь мужчина тоже пока не наладил и постоянной девушки у него нет.