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Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой

Вчера, 23:23
Настасья Самбурская и актер Кирилл Дыцевич тайно поженились в 2017 году, но семейная жизнь продлилась недолго.

Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой
Свадьбу они сыграли тихо, а развелись ещё тише. Никаких комментариев по поводу причин расставания Самбурская предпочитает не давать. Её бывший муж тоже немногословен, он отметил лишь, что причина «очень нехорошая».

Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой


«Причина очень нехорошая. Но я не хочу сесть на эту причину и, как другие, на ней ездить. Я не хочу быть жертвой. Хочу интересовать людей своим талантом. Личные проблемы - это личные проблемы», - высказался Кирилл. Но на данный момент, его талант интересует немногих. Он снимается в сериалах, но запоминающихся ролей у него нет. Не заработал он пока и на квартиру в Москве, скитаясь по съёмным.

Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой


«Все это заблуждение, что актеры зарабатывают огромные суммы и с легкостью могут позволить себе купить сразу квадратные метры. Надо минимум 15 миллионов, а то и больше, а еще есть траты на отделку, мебель. Словом, пока я не могу себе этого позволить», - признался Дыцевич. Личную жизнь мужчина тоже пока не наладил и постоянной девушки у него нет.

Бывший муж Настасьи Самбурской высказался о разводе с актрисой

← Наталья Бочкарева сообщила, что вышла замуж

Ключевые слова: julianews, Настасья Самбурская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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