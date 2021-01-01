"Ездить куда-то не могу": Ангелина Вовк сообщила размер своей пенсии

«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки России. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. Ездить куда-то не могу», - посетовала Ангелина Вовк.
Сейчас, благодаря работе и дополнительным заработкам, женщина может себе позволить путешествия и комфортную жизнь. Она трудится, пока нет серьезных проблем со здоровьем. А на будущее телеведущая откладывает деньги, ведь наследников у неё нет, расчитывать на финансовую помощь неоткуда.
«Конечно, какой-то зонтик должен быть. Заначка у меня, к сожалению, в рублях, а не в долларах. Мама мне говорила: «Думай о старости, у тебя же нет наследников». А я всегда легко к деньгам относилась», - поделилась телеведущая.