"Ездить куда-то не могу": Ангелина Вовк сообщила размер своей пенсии

Телеведущая признаётся, что, может и хотела бы жить спокойной жизнью пенсионерки, но размер выплат ей этого сделать не даёт. Вовк рассказала, что получает 47 тысяч рублей, 30 из которых - надбавка за звание Заслуженной артистки России, установленная в Москве.«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки России. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. Ездить куда-то не могу», - посетовала Ангелина Вовк.Сейчас, благодаря работе и дополнительным заработкам, женщина может себе позволить путешествия и комфортную жизнь. Она трудится, пока нет серьезных проблем со здоровьем. А на будущее телеведущая откладывает деньги, ведь наследников у неё нет, расчитывать на финансовую помощь неоткуда.«Конечно, какой-то зонтик должен быть. Заначка у меня, к сожалению, в рублях, а не в долларах. Мама мне говорила: «Думай о старости, у тебя же нет наследников». А я всегда легко к деньгам относилась», - поделилась телеведущая.