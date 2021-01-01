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Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование

Сегодня, 18:10
Актриса Елена Корикова уже не так востребована и популярна, как в былые годы, но интерес журналистов к ней все равно окончательно не угас.

Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование
Знаменитость переехала из России в Черногорию и иногда общается с поклонниками через Инстаграм.

Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование


Артистка опубликовала пост, где показала свой портрет, написанный крымским художником, и дополнила публикацию текстом.

Корикова заявила, что ее преследуют: «Хочу поделиться с вами последними новостями. Родные в телефонном разговоре, рассказали, что засланные казачки из желтой прессы неделю обивают пороги моего дома. Видимо, готовится очередное расследование обо мне. Неугомонные, сегодня звонили в дверь и ходили вокруг пока наши камеры снимали их симпатичные лица. Запасаемся поп-корном».

Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование


Елена Корикова пожаловалась на преследования

Подписчики пожалели Елену и добавили, что если журналистам что-то нужно написать, они придумают о ней даже то, чего сама актриса о себе не знала.

Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование

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Ключевые слова: Елена Корикова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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