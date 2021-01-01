Елена Корикова предполагает, что журналисты готовят о ней расследование

Знаменитость переехала из России в Черногорию и иногда общается с поклонниками через Инстаграм.Артистка опубликовала пост, где показала свой портрет, написанный крымским художником, и дополнила публикацию текстом.Корикова заявила, что ее преследуют: «Хочу поделиться с вами последними новостями. Родные в телефонном разговоре, рассказали, что засланные казачки из желтой прессы неделю обивают пороги моего дома. Видимо, готовится очередное расследование обо мне. Неугомонные, сегодня звонили в дверь и ходили вокруг пока наши камеры снимали их симпатичные лица. Запасаемся поп-корном».Елена Корикова пожаловалась на преследованияПодписчики пожалели Елену и добавили, что если журналистам что-то нужно написать, они придумают о ней даже то, чего сама актриса о себе не знала.