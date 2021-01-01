Игорь Крутой рассказал, как узнал о существовании внебрачного сына

Названного наследника артиста зовут Яков Мирошников, ему 30 лет. О том, кто его отец, ему рассказала мать, которой уже нет в живых.Многие годы мужчина мечтал встретиться с Крутым. А в один из дней набрался смелости и ему позвонил. По словам композитора, он был крайне удивлен рассказу Якова, но все же решил его дослушать и предложил новоявленному наследнику для начала сделать ДНК-тест.«Я ему говорю, давайте сдадим ДНК-тест, а потом, по итогам этого анализа, решим, встретимся мы или нет», - рассказал Игорь Крутой.После теста артист признал Мирошникова и тот даже взял себе фамилию знаменитого отца. Игорь Яковлевич признался, что общается с Яковом, помогает ему и проводит с ним много времени. О том, кем же была мать внебрачного сына и где он с ней познакомился, Крутой предпочитает не распространяться. Женщину звали Ирина, она жила с мужчиной по имени Сергей долгие годы, так что Яков сначала считал отчима родным отцом.Недавно у Крутого был день рождения, и внебрачный сын его поздравлял.«Бать, привет! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого лучшего. Хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Обнимаю тебя и жду в зале», - обратился тогда Яков к отцу.